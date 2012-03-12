Вёрстка дизайна и программирование движка

$300
HTML-версткаЗакрыт2 заявки125 просмотров
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Здравствуйте.

Имеется 8 макетов, необходимых для создания мини сайта знакомств, оценивания фотографий друг друга.

Требуется вёрстка этих макетов и написание движка.

Функционал без подробностей:

1. регистрация, авторизация, восстановление пароля

2. последовательный вывод на страничке чужих фотографий с возможностью оценить их

3. ТОП пользователь

4. Профиль пользователь (вывод данных, фотографий, комментирование профиля)

5. Обратная связь

Наиболее сложная реализация пункта №2, остальные не должны вызвать особых трудностей.

Использование языков html, php, mysql, ajax

После создания и запуска движка периодически будет появляться необходимость в улучшение сайта - это будет оговорено позже и за дополнительную плату.

12 лет назад
Extazy
34 годаЭстония
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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