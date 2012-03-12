Сверстать под DLE 9.5 этот html шаблон http://www.templatetuning.com/website-templates-preview/37882.html
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Необходимо сверстать шаблон для WordPress и phpbb. Шаблон должен визуально соотвестовать сайту и смотреться как его часть. Адрес сайта dvdchief.com .
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