Приватно для Окишор Василий (XSlaid)

Нужно доверстать .psd макет. Этой вёрсткой уже занимался мой знакомый, он почти сделал, но сейчас у него нет времени, а нужно побыстее закончить. Вот что он сделал: http://leostart.com/test/index.html http://leostart.com/test/index2.html Вот найденые мной проблемы: 1. Цвет фона разный, в .psd он идёт ...