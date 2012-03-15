Верстка. Персонально для Одробинский Александр

$40
HTML-версткаЗавершен1 заявка108 просмотров
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Нужна качественная верстка 1 шаблона из PSD-макета (4 страницы, отличающиеся только картинкой в шапке). Картинки для шапки находятся в высланном PSD-макете в скрытых папках.

Требования стандартные: divы, валидность, кроссбраузерность, все блоки статичные и не тянутся по ширине.

Срок выполнения: 5 дней.

Оплата: $40 (wmz/wmr на ваш выбор) без предоплаты.

Некоторые нюансы макета:

1. Все заголовки, меню, списки – обычный текст, не картинки.

2. Все, что можно писать в CSS, описывается в CSS, не в HTML.

3. Прописать стили выравнивания текста и заголовков по левому, правому краю, по ширине и по центру.

4. Блоки разного типа должны находиться на разных уровнях вложенности.

5. Качество JPG в верстке – не менее 80% (Very Hight).

ТЗ и макет высланы. Заранее спасибо за качество и оперативность.

12 лет назад
rootrain
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sitebirth
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$40
1 день
Быстро и качественно, как и в прошлый раз. Будем работать и в будущем. Спасибо.
Работаю с Александром уже 2 раз. Четкое тз, быстрая оплата, приятное общение, чего еще можно пожелать от заказчика ) Надеюсь на последующие сотрудничество.
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