Верстка. Персонально для Одробинский Александр

Нужна качественная верстка 1 шаблона из PSD-макета (4 страницы, отличающиеся только картинкой в шапке). Картинки для шапки находятся в высланном PSD-макете в скрытых папках.

Требования стандартные: divы, валидность, кроссбраузерность, все блоки статичные и не тянутся по ширине.

Срок выполнения: 5 дней.

Оплата: $40 (wmz/wmr на ваш выбор) без предоплаты.

Некоторые нюансы макета:

1. Все заголовки, меню, списки – обычный текст, не картинки.

2. Все, что можно писать в CSS, описывается в CSS, не в HTML.

3. Прописать стили выравнивания текста и заголовков по левому, правому краю, по ширине и по центру.

4. Блоки разного типа должны находиться на разных уровнях вложенности.

5. Качество JPG в верстке – не менее 80% (Very Hight).

ТЗ и макет высланы. Заранее спасибо за качество и оперативность.