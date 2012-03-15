Верстка. Персонально для Одробинский Александр

Необходимо сверстать шаблон для WordPress и phpbb. Шаблон должен визуально соотвестовать сайту и смотреться как его часть. Адрес сайта dvdchief.com .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна качественная верстка 1 шаблона из PSD-макета (4 страницы, отличающиеся только картинкой в шапке). Картинки для шапки находятся в высланном PSD-макете в скрытых папках.
Требования стандартные: divы, валидность, кроссбраузерность, все блоки статичные и не тянутся по ширине.
Срок выполнения: 5 дней.
Оплата: $40 (wmz/wmr на ваш выбор) без предоплаты.
Некоторые нюансы макета:
1. Все заголовки, меню, списки – обычный текст, не картинки.
2. Все, что можно писать в CSS, описывается в CSS, не в HTML.
3. Прописать стили выравнивания текста и заголовков по левому, правому краю, по ширине и по центру.
4. Блоки разного типа должны находиться на разных уровнях вложенности.
5. Качество JPG в верстке – не менее 80% (Very Hight).
ТЗ и макет высланы. Заранее спасибо за качество и оперативность.
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