Приватный проект для dmi3iy

Необходимо сверстать шаблон для WordPress и phpbb. Шаблон должен визуально соотвестовать сайту и смотреться как его часть. Адрес сайта dvdchief.com .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скопировать и перенести сайт http://www.4moms.com на Joomla
Обязательно примеры работ!
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