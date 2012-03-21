Приватный проект для dmi3iy

HTML-версткаЗавершен1 заявка102 просмотра
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Нужно скопировать и перенести сайт http://www.4moms.com на Joomla

Обязательно примеры работ!

12 лет назад
wzorcam
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dmi3iy
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$200
3 дня
Большое спасибо за работу, выполнена качественно и быстро! Рекомендую!
Очень приятно работать с Александром: своевременная оплата/ предоплата, четкость в постановке задачи, легкость в общении. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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