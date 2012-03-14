Нужна вёрстка макета. Срочно

HTML-версткаЗавершен3 заявки212 просмотров
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Добрый день, коллеги

В связи с перезагрузом, отдаю макет на вёрстку

цена - 1000 wmr

срок - сутки

бюджет не обсуждается - не устраивает - не отвечайте.

пример макета здесь - http://s43.radikal.ru/i101/1202/fe/805ddb663f7e.jpg

Оплата по исполнению (не обсуждается)

Жду Ваши заявки

С уважением

Владислав

12 лет назад
eshenko
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
erikv
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Эрик прекрасный специалист и замечательный человек мало того, что сделал вёрстку очень высокого качества (сам верстальщик, могу оценить по достоинству), так ещё и бесплатно помог с натяжкой на движок в общем резюме - если хотите получить качественную вёрстку за приемлемые деньги - работа с Эриком - то что Вам надо. побольше бы таких людей в наше не простое время мой + и 10 баллов буду обращаться ещё
Большое спасибо Владу за проект. Работаю с ним впервые и восхищаюсь легкостью общения и удобством сотрудничества. Он хороший специалист, добропорядочный и очень пунктуальный заказчик, но и прекрасный человек!!! Человек реально знает что ему нужно в проекте, а это довольно ускоряет и облегчает работу. Таких людей побольше бы на сайте..и не только на сайте!!! Очень доволен! Спасибо!
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