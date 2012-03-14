Нужна вёрстка макета. Срочно

Необходимо сверстать шаблон для WordPress и phpbb. Шаблон должен визуально соотвестовать сайту и смотреться как его часть. Адрес сайта dvdchief.com .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги
В связи с перезагрузом, отдаю макет на вёрстку
цена - 1000 wmr
срок - сутки
бюджет не обсуждается - не устраивает - не отвечайте.
пример макета здесь - http://s43.radikal.ru/i101/1202/fe/805ddb663f7e.jpg
Оплата по исполнению (не обсуждается)
Жду Ваши заявки
С уважением
Владислав
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