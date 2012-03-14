Нужна вёрстка макета. Срочно

Эрик прекрасный специалист и замечательный человек мало того, что сделал вёрстку очень высокого качества (сам верстальщик, могу оценить по достоинству), так ещё и бесплатно помог с натяжкой на движок в общем резюме - если хотите получить качественную вёрстку за приемлемые деньги - работа с Эриком - то что Вам надо. побольше бы таких людей в наше не простое время мой + и 10 баллов буду обращаться ещё