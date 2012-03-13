Валидная верстка

Добрый день, коллеги В связи с перезагрузом, отдаю макет на вёрстку цена - 1000 wmr срок - сутки бюджет не обсуждается - не устраивает - не отвечайте. пример макета здесь - http://s43.radikal.ru/i101/1202/fe/805ddb663f7e.jpg Оплата по исполнению (не обсуждается) Жду Ваши заявки С уважением Владислав