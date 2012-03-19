Необходимо поправить верстку (Joomla)

Сайт на движке ДЖУМЛА, необходимо добавить в шапку контакты (номер аськи), поколдовать с версткой шапки (на iPAD куда-то пропадает телефон) и прикрутить к сайту новостной блок.

Требуется ответственный и грамотный специалист. Заявки с приблизительными ценами оставлять здесь. Спасибо!