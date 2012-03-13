Нужно переверстать существующий сайт

Публикую проект повторно с дополнением нужно нарисовать новый дизайн сайту пример рег.рф и сменить дизайн сайта на CMS джомла , нужно сверстать на дивах и натянуть на CMS. Эскизы отправляйте на майл. подробности при ...
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Нужно переверстать сайт http://ready2go.com.ua под новый дизайн
ссылка на дизайн http://ready2go.com.ua/v.png
1 этап верстка главной страницы
сейчас размер главной страницы mazilla показывает 572.7 K
нужно чтобы стал меньше 100k
стили должны быть в файле style.css
html код не должен содержать подобных вещей
Должен быть class
При приеме верстки основное внимание обращаю на человеческое название классов, комментарии блоков и логическое наследование классов
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