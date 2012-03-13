Верстка со сложным JS

Публикую проект повторно с дополнением нужно нарисовать новый дизайн сайту пример рег.рф и сменить дизайн сайта на CMS джомла , нужно сверстать на дивах и натянуть на CMS. Эскизы отправляйте на майл. подробности при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересны исполнители чьи знания JS не заканчиваются на уровне установить карусель и т.п.
Оставляйте 2-3 ссылки на ваши примеры именно со сложным JS, оффлайн-версии. Подпишите кратко какие задачи в каком проекте решили, какой файл js смотреть.
Валидный и семантический html код - обязательное требование. Если конкретно в этих проектах было не до валидности, качества html, то укажите валидные работы конкретно для оценки html-навыков.
Заявки без этих ссылок и описаний рассматриваться не будут.
Т.З. и скриншоты отправлю понравившемуся кандидату.
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