Верстка со сложным JS

Интересны исполнители чьи знания JS не заканчиваются на уровне установить карусель и т.п.

Оставляйте 2-3 ссылки на ваши примеры именно со сложным JS, оффлайн-версии. Подпишите кратко какие задачи в каком проекте решили, какой файл js смотреть.

Валидный и семантический html код - обязательное требование. Если конкретно в этих проектах было не до валидности, качества html, то укажите валидные работы конкретно для оценки html-навыков.

Заявки без этих ссылок и описаний рассматриваться не будут.

Т.З. и скриншоты отправлю понравившемуся кандидату.