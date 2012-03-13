Небольшая доработка готового шаблона.

Есть готовый дизайн для osCommerce изображенный на картинке test1. Его нужно привести к виду на картинке test3. Это примерное описание. Суть в легкой перекомпановке элементов и уменьшении высоты нескольких полос в верхней части страницы. Точное ТЗ вышлем.