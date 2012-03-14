Доработка верстки и натяжка на Wordpress

Есть практически готовая верстка без футера, необходимо доделать футер, проверить на всякий случай на кроссбраузерность и валидность. Потом натянуть все аккуратно на Вордпресс 2.8.6, то есть сделать шаблоном.

Контактная информация: ICQ - 634844610

Сроки горят, поспешите, желательно сделать до 16-00 по МСК, либо до 14-00 по Киеву.