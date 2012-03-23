Сверстать две формы

$10
HTML-версткаЗавершен6 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать две формы(около 10 полей в каждой) из psd. +небольшое окошко +jQuery которое будет его выводить с затемнением основного контента.

12 лет назад
Rja
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
BlooDVlaD
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа. Спасибо!
Отличный заказчик. Оплата поступила незамедлительно после сдачи работы. Приятно работать. Всем советую.
  • Похожие заказы

  • Доработать магазин, верстка

    - Требуется доделать интернет магазин со стороны верстки. - Требуется доработать интернет-магазин на движке NetCat. 1) рейтинг товаров 2) сравнение товаров 3) корзина 4) выпадающий список в меню "кондиционеры" 5) ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется вёрстка

    $33

    Требуется кроссбраузерная вёрстка сайта (в оплату входит вёрстка одной, либо 2 страниц) + доплата за каждую дополнительную страницу. Вёрстка может быть с Javascript'ами или элементами Flash.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка Php + css

    $100

    Требуется качественная верстка + натяжка на самописную cms структура шаблонов у cms довольно простая. Приложен макет дизайна и структура шаблона cms

    PHPCSS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать страничку

    Сверстать красиво страничку. - Графики просто картинками. - В формах в полях есть текст по умолчанию, при клике в поле он пропадает, при выходе если поле пустое – появляется опять. При вводе текста в поле он ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Надо срочно сверстать один блок на сайт

    Есть сайт (ссылку в лс). К нему надо сверстать блок который в приложении. На выходе мне надо верстка которую мы сможем интегрировать в сайт. Все ксс класы и стили смотрим с сайта Если не понятно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка внутренних страниц сайта

    Требуется верстать страницы сайта, тексты готовы, сам дизайн сайта и админ панель есть, требуется грамотно без ошибок отформатировать текст, вставить графику в тексте и иконки

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад