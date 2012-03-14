Верстка сайта на Joomla

Необходимо завершить верстку сайта. Данный проект не был завершен предыдущим исполнителем. Остались кое-какие недоработки по верстке. Необходимо все привести в соответствии с дизайном. Программная часть выполнена. В прикрепленном файле макет главной страницы (это не единственный макет). Адрес сайта: promsvarka. домен by.

Нужно довести до ума шрифты, межстрочные расстояния, возможно еще что-то - чтобы дизайн соответствовал макету.

Все нужно сделать оперативно и качественно.