Верстка сайта на Joomla

Есть: PSD по слоям дизайна; установленная «ванильная» Joomla 1.7 Требуется: Сверстать дизайн, сделать его рабочим шаблоном в Joomla с указанными далее требованиями. Дизайн: http://dl.dropbox.com/u/13259392/vespa_v35.jpg Страница должна растягиваться следующим образом: Основной блок фиксируется по середине. Фон дерева множится по осям X и ...
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Необходимо завершить верстку сайта. Данный проект не был завершен предыдущим исполнителем. Остались кое-какие недоработки по верстке. Необходимо все привести в соответствии с дизайном. Программная часть выполнена. В прикрепленном файле макет главной страницы (это не единственный макет). Адрес сайта: promsvarka. домен by.
Нужно довести до ума шрифты, межстрочные расстояния, возможно еще что-то - чтобы дизайн соответствовал макету.
Все нужно сделать оперативно и качественно.
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