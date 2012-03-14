Верстка сайта на Joomla

HTML-версткаЗакрыт11 заявок266 просмотров
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Необходимо завершить верстку сайта. Данный проект не был завершен предыдущим исполнителем. Остались кое-какие недоработки по верстке. Необходимо все привести в соответствии с дизайном. Программная часть выполнена. В прикрепленном файле макет главной страницы (это не единственный макет). Адрес сайта: promsvarka. домен by.

Нужно довести до ума шрифты, межстрочные расстояния, возможно еще что-то - чтобы дизайн соответствовал макету.

Все нужно сделать оперативно и качественно.

Верстка сайтаJoomla
12 лет назад
mavriak
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
tradzt
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
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