Верстка 9 страниц сайта

Александр всё сделал качественно и в срок. Верстка получилась красивой и лаконичной с точки зрения оформления кода. За дополнительную плату сделал шаблон для популярной CMS и сделал необходимые настройки сайта на сервере. Спасибо за сотрудничество, результатом довольны!