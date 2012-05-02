Верстка 9 страниц сайта

Необходимо завершить верстку сайта. Данный проект не был завершен предыдущим исполнителем. Остались кое-какие недоработки по верстке. Необходимо все привести в соответствии с дизайном. Программная часть выполнена. В прикрепленном файле макет главной страницы (это не единственный ...
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Сайт праздничной тематики. Необходима верстка 9 разных страниц.
Требования к исполнителю:
1. Знание HTML (стандарт XHTML Strict);
2. Знание CSS;
3. Старательное оформление кода, выделение комментариями в CSS логических блоков;
4. Умение верстать кроссбраузерно, ограниченная поддержка IE6, корректное отображение с отключенным JavaScript.
Оплата WMR или киви, можно после сдачи всего проекта или постранично. В заявке прошу указывать сроки и стоимость работ.
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