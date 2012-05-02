Верстка 9 страниц сайта

HTML-версткаЗавершен23 заявки250 просмотров
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Сайт праздничной тематики. Необходима верстка 9 разных страниц.

Требования к исполнителю:

1. Знание HTML (стандарт XHTML Strict);

2. Знание CSS;

3. Старательное оформление кода, выделение комментариями в CSS логических блоков;

4. Умение верстать кроссбраузерно, ограниченная поддержка IE6, корректное отображение с отключенным JavaScript.

Оплата WMR или киви, можно после сдачи всего проекта или постранично. В заявке прошу указывать сроки и стоимость работ.

12 лет назад
Boeses_Genie
Константин 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MrWolf
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
79 отзывов(-1)
12 лет назад
$30
1 день
Александр всё сделал качественно и в срок. Верстка получилась красивой и лаконичной с точки зрения оформления кода. За дополнительную плату сделал шаблон для популярной CMS и сделал необходимые настройки сайта на сервере. Спасибо за сотрудничество, результатом довольны!
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