Сегодня: переверстка сайта из готового макета

Нужен верстальщик на сегодня и на перспективу. Сегодня нужна переверстка сайта, исходник есть, внести 3 изменения, несложные.

ТЗ в личку исполнителю.

Пишите только те, кто согласен срок-цена (700 руб). Заказы в дальнейшем – как минимум 3 сайта сверстать.