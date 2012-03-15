Шаблон под DLE 9.5

HTML-версткаЗакрыт5 заявок232 просмотра
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Нужно сверстать шаблон (PSD макет имеется) под DLE 9.5.

Требуется верстальщик С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ ВЁРСТКИ ШАБЛОНОВ ПОД DLE И ЗНАНИЕМ JQUERY.

Кроссбраузерность IE 6-9, Opera, Mozilla, Chrome, Safari. Вёрстка div'ами. Валидная.

Исполнитель с отзывами и стажем в системе.

Краткие сроки выполнения.

Предоплата не проблема.

Условия: чать работы нужно будет выполнять через мой FTP (верстать файлы и скидывать на FTP). Почему именно такое условие объясню исполнителю.

Предлагайте цену и сроки.

Просьба не писать в личку. Если ваше предложение меня заинтересует, я свяжусь с вами в ближайшие сутки и расскажу о проекте подробнее. Скриншот макета вышлю исполнителю. Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО читайте требования к исполнителю.

12 лет назад
Dezza
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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