Шаблон под DLE 9.5

Нужно сверстать шаблон (PSD макет имеется) под DLE 9.5.

Требуется верстальщик С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ ВЁРСТКИ ШАБЛОНОВ ПОД DLE И ЗНАНИЕМ JQUERY.

Кроссбраузерность IE 6-9, Opera, Mozilla, Chrome, Safari. Вёрстка div'ами. Валидная.

Исполнитель с отзывами и стажем в системе.

Краткие сроки выполнения.

Предоплата не проблема.

Условия: чать работы нужно будет выполнять через мой FTP (верстать файлы и скидывать на FTP). Почему именно такое условие объясню исполнителю.

Предлагайте цену и сроки.

Просьба не писать в личку. Если ваше предложение меня заинтересует, я свяжусь с вами в ближайшие сутки и расскажу о проекте подробнее. Скриншот макета вышлю исполнителю. Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО читайте требования к исполнителю.