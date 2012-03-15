Подкорректировать на сайте WordPress

Срок сегодня! Валидно, кроссбраузерно. Фон отрисован в 1650 px. 1. Пушкин и Толстой, они в ПНГ - нужно, что бы они были поверх фона, который сзади. Для того, что бы я потом мог сам менять иллюстрации ...