Много мелких кейсов Joomla

Есть ряд архи-мелких задач по нескольким проектам вида "поправить/добавить", например, в одном из проектов нужно добавить в левой колонке отображение модуля "Последние новости", а в другом сверстать архи-простой шаблон для joomla 2.5. Самое сложное, что будет предложено, это добавить в проекте с виртумартом страничную навигацию под списком товаров.

За каждый проект от 200 до 500 рублей, на который вы будете тратить от 20 минут до часа. Если вы разбираетесь в joomla 1.5 и 2.5, виртумарте и владеете php и версткой, для вас это действительно халтурная работа.

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