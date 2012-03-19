Верстка 1 страницы

Необходимо сделать шаблон для движка Дле 9.3, как должен выглядить дизайн сайта я указываю,даю сслыку на сайт с анологичным дизайном, нужно сделать шаблон для дле с точно таким же дизайном, в шаблоне удалить внешние ...
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здравствуйте,
нужно сделать вестку одной страницы(титул).
верстка должны быть с помощью таблиц(не дивов), без эксплорера 6.
нужно оперативно что бы завтра было готово.
выберу быстро.
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