Нужна помощь в оформлении Twitter

HTML-версткаЗакрытнет заявок121 просмотр
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Нужна помощь по реализации баннера, на подобии https://twitter.com/#!/orange

того, который со стрелочками, под аватаркой юзера

12 лет назад
marlboro_x
Кир 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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