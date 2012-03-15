Нужна помощь в оформлении Twitter

Здравствуйте. Нужно в течение дня доверстать несколько страниц на основе имеющейся (нормальной) частичной верстки. Качественно, кроссбраузерно, все как обычно. Есть селектбокс, чекбокс, скролл, слайдер, которые надо сделать через javascript. Имеющиеся файлы скину откликнувшимся. По объему ...