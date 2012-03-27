Верстка интернет-магазина на движке shop script

HTML-версткаЗавершен3 заявки112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать 4 страницы магазина. Обязательно кроссбраузерно.

12 лет назад
Agent4a
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
nimzuka
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$80
2 дня
Быстро качественно, без нареканий.
Очень рекомендую Александра как порядочного и приятного в общении человека.
  • Похожие заказы

  • Срочная верстка

    $50

    Здравствуйте. Нужно в течение дня доверстать несколько страниц на основе имеющейся (нормальной) частичной верстки. Качественно, кроссбраузерно, все как обычно. Есть селектбокс, чекбокс, скролл, слайдер, которые надо сделать через javascript. Имеющиеся файлы скину откликнувшимся. По объему ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести изменения сайта в child theme, Wordpress

    Есть шаблон сайта, на котором были сделаны некоторые изменения. есть дочерняя тема. нужно перенести эти изменения в дочернюю тему, чтобы можно было обновить родительскую тему. Буду рад сотрудничеству.

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка 1 страницы

    $10

    здравствуйте, нужно сделать вестку одной страницы(титул). верстка должны быть с помощью таблиц(не дивов), без эксплорера 6. нужно оперативно что бы завтра было готово. выберу быстро.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать шаблон для Дле 9.3

    Необходимо сделать шаблон для движка Дле 9.3, как должен выглядить дизайн сайта я указываю,даю сслыку на сайт с анологичным дизайном, нужно сделать шаблон для дле с точно таким же дизайном, в шаблоне удалить внешние ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Много мелких кейсов Joomla

    Есть ряд архи-мелких задач по нескольким проектам вида "поправить/добавить", например, в одном из проектов нужно добавить в левой колонке отображение модуля "Последние новости", а в другом сверстать архи-простой шаблон для joomla 2.5. Самое сложное, что ...

    Joomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка двухколоночного макета

    Требуется фиксированная верстка двухколоночного макета в HTML (либо WP — по вашему желанию). Из особенностей: наличие двух каруселей (одна прокручивает весь контент в одной из колонок, другая — один ряд элементов в этой же колонке).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад