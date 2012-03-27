Верстка интернет-магазина на движке shop script

Макет простой. Есть картинка "как надо" и есть уже его верстка с ошибками, которые надо исправить. Бюджет 5$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать 4 страницы магазина. Обязательно кроссбраузерно.
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