Сайт на основе CMS Joomla 2.5 с компонентом VirtueMart Существует конфликт 2-х модулей: Virtuemart 2 multiple customfield и VirtueMart Products Comparison Ссылка на сайт: http://sportpartner.by/index.php/component/virtuemart/sportpartner/elipti4eskie-trenageri
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Установлена Joomla 2.5 + Ignite Gallery3.2.8 Категория галереи через плагин Content - Ignite Gallery выводится в страницу SobiPro. При нажатии на таб фото первое фото иногда находится не на своем месте ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сделать несколько видео роликов для продвижения интернет сайта. Пример: http://vk.com/video-35234989_162466738Видеомонтаж1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно наполнить форум новыми темами и сообщениями от разных пользователей.. http://www.diplomnation.ru/index.php?module=forums Сообщения должны быть уникальны читаемы и нести смысловую нагрузку. каждое сообщение от 150 символов без пробелов. Количество сообщений в ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать раскрывающееся меня на сайте Webasyst для древа категорий. Т.е. меню должно разворачиваться на этой же странице без перезагрузки. Так же в меню должен выводится список продуктов. Пример как реализовано: http://www.shpulka.by/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать раскрывающееся меню на сайте Shop-script для древа категорий. Т.е. меню должно разворачиваться на этой же странице без перезагрузки и отображался список товаров. Пример реализации тут: http://www.shpulka.by/Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сверстать 4 страницы магазина. Обязательно кроссбраузерно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен дизайн интернет магазина по продаже швейных машин. Сделано на WebAsyst (ShopScript) Логотип компании есть. Дизайн нужно будет делать под уже имеющийся логотип.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать интеграцию между скриптом Shop Script и форумом на движке vBulletin 3.8.6. Единые имя пользователя и пароль на сайте и форуме; Единая авторизация: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать интеграцию между скриптом Shop Script и форумом на движке vBulletin 3.8.6. Необходимо чтобы регистрация происходила средствами форума. Но после успешной регистрации пользователь под своим логином и паролям мог зайти и в интернет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Дизайн сайта по продаже разного рода оружия и амуниции. Нужно создать уникальный дизайн и логотип. Также будет нужно сделать макет для верстки.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад