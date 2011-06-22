Agent4a

Александр Agent4a

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Исправление Ignite Gallery
Joomla
Исключительно положительные эмоции от совместной работы. На заявку ответил сразу же, был в онлайне, вежлив и адекватен. Спасибо.
Отличный исполнитель! Все сделал качественно и быстро! Советую обращаться всем!
Ответный отзыв
sochi-russia
Аркадий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Создание видео ролика
Александр, спасибо вам за отличную работу, с Вами было приятно работать. На всем протяжении была четко сформулирована задача, вы были постоянно в сети, и даже помогали в чем-то, а про то что оплатили моментом вообще молчу.))) Всем советую работать с Александром, работа вам покажется легкой и пролетит незаметно. Еще раз спасибо Вам за Вашу четкую профессиональную позицию. Всем Работать с Александром Ковальчуком).
Огромное спасибо за терпение! Все сделано на 10 баллов! Из-за капризов заказчика пришлось переделывать по многу рас но никаких возражений не последовало. Всем рекомендую и буду обращаться сам!
Ответный отзыв
nimzuka
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Верстка интернет-магазина на движке shop script
Очень рекомендую Александра как порядочного и приятного в общении человека.
Быстро качественно, без нареканий.
Ответный отзыв
sloviana
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Создание дизайна Интернет-магазина
Webasyst
Сотрудничеством очень довольна, и за продельную работу -- только лестные слова!
Отличное исполнение учтены все требования и пожелание. Очень приятный и отзывчивый человек в общении в общем рекомендую!
Ответный отзыв
zeben
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$105
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта на основе движка Shop-Script
Хороший заказчик, четко поставил задачу корректно внес доработки, вовремя оплатил.
Все сдално в срок и профессионально! Советую всем!
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