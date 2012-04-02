Раскрывающееся меню WebAsyst ShopScript

Имеется скрипт загрузки товаров в формате XML (YML), но он не импортирует большие xml файлы. Его необходимо исправить. А точнее скорее переписать полностью, так, чтоб он разбирал большие файлы, не напрягая сервер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать раскрывающееся меня на сайте Webasyst для древа категорий.
Т.е. меню должно разворачиваться на этой же странице без перезагрузки.
Так же в меню должен выводится список продуктов.
Пример как реализовано: http://www.shpulka.by/
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