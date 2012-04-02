Раскрывающееся меню WebAsyst ShopScript

Нужно сделать раскрывающееся меня на сайте Webasyst для древа категорий.

Т.е. меню должно разворачиваться на этой же странице без перезагрузки.

Так же в меню должен выводится список продуктов.

Пример как реализовано: http://www.shpulka.by/