Доработка сайта на Wordpress/Buddypress

Доброе время суток, мне нужна кнопка нравится для движка, модулем это назвать нельзя так как он должен работать как стандартный рейтинг дле, то есть при нажатии на кнопку в базу записывается значение 5 (отлично), кнопки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется фрилансер, программист, для доработки сайта на основе WP и Budypress. Адрес сайта: great-dream.co.ua/ Большая часть работы на уровне коррекции верстки и стилей CSS. Затрагиваются такие плагины, как: Ads WP, BP Gallery, CodeStyling Localization, Events Manager.
Вот полный список задач по данному техническому заданию:
1 CSS:
поправить разметку страниц:
- отступ от края в теле страницы 10 px, отступы между элементами внутри страницы 15px,
- отступы между элементами внутри виджетов – 5 px,
виджет "Кто в сети" – установить по 3 фото в строку и по 3 в высоту,
- на всех страницах сайта кроме главной убрать левый сайдбар, расширить правый до уровня правого сайтбара на главной.
2 Ads WP:
настроить шаблоны добавления сообщений:
- Добавление нового проекта в Банк бизнес-проектов (www.great-dream.org/index...,
- Добавление нового проекта финансирования бизнеса (www.great-dream.org/index...
настроить вид страниц плагина в соответствии с общим видом сайта:
- настроить вид объявлений в рубрике – как статьи блога (миниатюра + краткое описание + читать далее),
- настроить вид объявления – как статья блога;
настроить главную страницу объявлений и страницы разделов:
- установить рубрикатор наподобии с articlesss.com/demo/ с выделением активной рубрики,
- установить счётчик страниц с переключателем (внизу, под последними материалами);
заменить стандартные надписи:
- "Новая запись" – на "Добавить бизнес проект" или "Добавить финансирование",
- "Редактировать" – на "Редактировать бизнес-проект / финансирование",
- убрать ссылку "Ads-WordPress" со всех страниц плагина;
настроить ЧПУ страниц плагина:
- главная страница – great-dream.co.ua/board/ заменить на great-dream.co.ua/board/ заменить на great-dream.co.ua/bizbank...,
- great-dream.co.ua/add_pro... заменить на great-dream.co.ua/bizbank...,
- для страницы добавления финансирования – установить УРЛ great-dream.co.ua/bizbank...,
- сделать ЧПУ для других страниц, вида: great-dream.co.ua/bizbank..., страница или название материала>;
3 BP Gallery:
настроить загрузку и отображение элементов галереи:
- сделать, чтобы корректно работала установка максимального размера файла,
- сделать, чтобы все файлы нормально загружались, удалялсь и редактировались,
- подкорректировать вид главной страницы плагина (great-dream.co.ua/gallery... с учетом кроссбраузерности и резиновости,
- проверить и подкорректировать вид всех страниц плагина с учетом кроссбраузерности и резиновости.
4 Header:
убрать верхнюю белую полосу с указателем времени:
- добавить строку поиска,
- добавить логотип.
5 Блог:
настроить вид главной страницы: информер разделов блога:
- установить рубрикатор наподобии с articlesss.com/demo/ с выделением активной рубрики,
- установить плагины, отображающие в конце статьи виджеты "Похожие статьи", "Последние статьи в рубрике " ... ", "Последние материалы" (можно либо все расположить под постом, либо что-то под постом, что-то в боковой панели при проссмотре этой статьи, как, например, здесь: imxo.in.ua/uk/6_liudina-i...,
- ротатор баннеров под статьей,
- добавить виджет "Случайные материалы" над тайтлом статьи (с указанием категории), как здесь: korrespondent.net/busines...
6 Переводчик (CodeStyling Localization):
настроить автоматический перевод пользовательской части дополнений.
7 Events Manager:
настроить вид главной страницы и других страниц плагина:
- настроить корректный вид главной страницы плагина (great-dream.co.ua/biz-edu... с учетом кроссбраузерности и резиновости,
- сделать красивый переключатель закдадок "Поиск" / "Календарь" (с эффектом),
- добавить область для размещения логотипов и область для размещения тренеров как на www.trn.ua/ (VIP-компании, VIP-тренеры),
- проверить и подкорректировать вид всех страниц плагина с учетом кроссбраузерности и резиновости,
- убрать ссылку "Powered by Events Manager" со всех страниц плагина.
8 Фотоальбом:
Создать удобный фотоальбом для мотиваторов с режимом "Показ слайдов".
9 Buddypress:
В профиле пользователя Бади-пресс сделать закладки и опции фильтра "Статьи в блоге", "Банк бизнес-проектов", ("Бизнес-проекты", "Предложения по финансированию"), "Услуги", "Портфолио".
10 Ошибка:
Циклическая преадресация на некоторых страницах сайта (страницы мероприятий Event Manager, страницы продуктов thecartpress, проверить другие).
11 Форум bbPress:
Исправить ошибку, недоступны страницы.
12 Футер сайта:
Сделать в футере 4 области виджетов.
Кто заинтересован в этом заказе и в дальнейшем постоянном сотрудничестве, пишите [email protected]. Тел.: +38(067)442-54-74
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