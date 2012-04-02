Доработка сайта на Wordpress/Buddypress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка163 просмотра
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Добрый день!

Требуется фрилансер, программист, для доработки сайта на основе WP и Budypress. Адрес сайта: great-dream.co.ua/ Большая часть работы на уровне коррекции верстки и стилей CSS. Затрагиваются такие плагины, как: Ads WP, BP Gallery, CodeStyling Localization, Events Manager.

Вот полный список задач по данному техническому заданию:

1 CSS:

поправить разметку страниц:

- отступ от края в теле страницы 10 px, отступы между элементами внутри страницы 15px,

- отступы между элементами внутри виджетов – 5 px,

виджет "Кто в сети" – установить по 3 фото в строку и по 3 в высоту,

- на всех страницах сайта кроме главной убрать левый сайдбар, расширить правый до уровня правого сайтбара на главной.

2 Ads WP:

настроить шаблоны добавления сообщений:

- Добавление нового проекта в Банк бизнес-проектов (www.great-dream.org/index...,

- Добавление нового проекта финансирования бизнеса (www.great-dream.org/index...

настроить вид страниц плагина в соответствии с общим видом сайта:

- настроить вид объявлений в рубрике – как статьи блога (миниатюра + краткое описание + читать далее),

- настроить вид объявления – как статья блога;

настроить главную страницу объявлений и страницы разделов:

- установить рубрикатор наподобии с articlesss.com/demo/ с выделением активной рубрики,

- установить счётчик страниц с переключателем (внизу, под последними материалами);

заменить стандартные надписи:

- "Новая запись" – на "Добавить бизнес проект" или "Добавить финансирование",

- "Редактировать" – на "Редактировать бизнес-проект / финансирование",

- убрать ссылку "Ads-WordPress" со всех страниц плагина;

настроить ЧПУ страниц плагина:

- главная страница – great-dream.co.ua/board/ заменить на great-dream.co.ua/board/ заменить на great-dream.co.ua/bizbank...,

- great-dream.co.ua/add_pro... заменить на great-dream.co.ua/bizbank...,

- для страницы добавления финансирования – установить УРЛ great-dream.co.ua/bizbank...,

- сделать ЧПУ для других страниц, вида: great-dream.co.ua/bizbank..., страница или название материала>;

3 BP Gallery:

настроить загрузку и отображение элементов галереи:

- сделать, чтобы корректно работала установка максимального размера файла,

- сделать, чтобы все файлы нормально загружались, удалялсь и редактировались,

- подкорректировать вид главной страницы плагина (great-dream.co.ua/gallery... с учетом кроссбраузерности и резиновости,

- проверить и подкорректировать вид всех страниц плагина с учетом кроссбраузерности и резиновости.

4 Header:

убрать верхнюю белую полосу с указателем времени:

- добавить строку поиска,

- добавить логотип.

5 Блог:

настроить вид главной страницы: информер разделов блога:

- установить рубрикатор наподобии с articlesss.com/demo/ с выделением активной рубрики,

- установить плагины, отображающие в конце статьи виджеты "Похожие статьи", "Последние статьи в рубрике " ... ", "Последние материалы" (можно либо все расположить под постом, либо что-то под постом, что-то в боковой панели при проссмотре этой статьи, как, например, здесь: imxo.in.ua/uk/6_liudina-i...,

- ротатор баннеров под статьей,

- добавить виджет "Случайные материалы" над тайтлом статьи (с указанием категории), как здесь: korrespondent.net/busines...

6 Переводчик (CodeStyling Localization):

настроить автоматический перевод пользовательской части дополнений.

7 Events Manager:

настроить вид главной страницы и других страниц плагина:

- настроить корректный вид главной страницы плагина (great-dream.co.ua/biz-edu... с учетом кроссбраузерности и резиновости,

- сделать красивый переключатель закдадок "Поиск" / "Календарь" (с эффектом),

- добавить область для размещения логотипов и область для размещения тренеров как на www.trn.ua/ (VIP-компании, VIP-тренеры),

- проверить и подкорректировать вид всех страниц плагина с учетом кроссбраузерности и резиновости,

- убрать ссылку "Powered by Events Manager" со всех страниц плагина.

8 Фотоальбом:

Создать удобный фотоальбом для мотиваторов с режимом "Показ слайдов".

9 Buddypress:

В профиле пользователя Бади-пресс сделать закладки и опции фильтра "Статьи в блоге", "Банк бизнес-проектов", ("Бизнес-проекты", "Предложения по финансированию"), "Услуги", "Портфолио".

10 Ошибка:

Циклическая преадресация на некоторых страницах сайта (страницы мероприятий Event Manager, страницы продуктов thecartpress, проверить другие).

11 Форум bbPress:

Исправить ошибку, недоступны страницы.

12 Футер сайта:

Сделать в футере 4 области виджетов.

Кто заинтересован в этом заказе и в дальнейшем постоянном сотрудничестве, пишите [email protected]. Тел.: +38(067)442-54-74

WordPressДоработка сайта на WordPress
12 лет назад
great_dream
Кошелев 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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