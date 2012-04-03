Доработка сайта на Джумла (платёжный элемент)

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка153 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать 2 формы оплаты, на разных страницах сайта и связать их с ROBOKASSA

пример:

Форма заказа золота

http://rpgdealer.ru

мой сайт http://sheepy.ru/

12 лет назад
imoriall
Виталий 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
itguru
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-4)
12 лет назад
$100
1 день
Быстро и качестенно! Рекомендую.
Виталий очень хороший заказчик. Проверил проект и оплатил быстро. Рекомендую!