Сверстать простенький шаблон на joomla 1.5

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
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Нужен шаблон под jooma 1.5

буду устанавливать Виртмарт

продоваться будут ароматические масла из саудовской аравии

Потому хотелось бы шаблон в стиле мульта Алладин ... пустыня арабская ночь где то там ковер самолет летит

Joomla
12 лет назад
ilyasina
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stawr1111
26 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
12 лет назад
$30
1 день