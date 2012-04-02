Разработать калькулятор стоимости проезда в такси

Задача: одеть имеющийся шаблон в psd на webasyst + небольшие программные правки с учётом шаблона Заинтересован в долговременном сотрудничестве тк проект не один.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать калькулятор для сайта, чтобы пользователи могли рассчитать стоимость проезда от точки А до точки Б.
Есть прайс лист проезда на город, который разделен на районы, в нем указана стоимость проезда между районами, районы индексируются, номера домов привязываются к индексам районов.
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