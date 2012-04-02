Разработать калькулятор стоимости проезда в такси

Нужно сделать калькулятор для сайта, чтобы пользователи могли рассчитать стоимость проезда от точки А до точки Б.

Есть прайс лист проезда на город, который разделен на районы, в нем указана стоимость проезда между районами, районы индексируются, номера домов привязываются к индексам районов.