Разработать калькулятор стоимости проезда в такси

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок147 просмотров
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Нужно сделать калькулятор для сайта, чтобы пользователи могли рассчитать стоимость проезда от точки А до точки Б.

Есть прайс лист проезда на город, который разделен на районы, в нем указана стоимость проезда между районами, районы индексируются, номера домов привязываются к индексам районов.

12 лет назад
Vor4un
43 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад