Нужно исправить калькулятор страхования

Веб-программированиеЗавершен2 заявки131 просмотр
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Добрый день!

На сайте есть калькулятор страхования, который не работает. Написан с использованием java , вроде все на месте но не считает итоговую сумму. Требуется исправить его и потом на его базе сделать еще несколько. Указывайте стоимость за починку имеющегося. Стоимость создания других калькуляторов на его базе будет обсуждаться отдельно.

Спасибо

12 лет назад
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
predtech
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Игорь помог в считанные минуты решить проблему с которой не справились другие фрилансеры. Сделано все точно как и требовалось. Очень благодарен за качество и скорость работы. Очень хороший программист. С такими людьми можно работать заранее зная что проект будет готов в срок. Спасибо.
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