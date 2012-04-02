Нужно исправить калькулятор страхования

Добрый день!

На сайте есть калькулятор страхования, который не работает. Написан с использованием java , вроде все на месте но не считает итоговую сумму. Требуется исправить его и потом на его базе сделать еще несколько. Указывайте стоимость за починку имеющегося. Стоимость создания других калькуляторов на его базе будет обсуждаться отдельно.

Спасибо