Нужно исправить калькулятор страхования

Нужен скрипт-конвертер на php для переноса категорий, товаров их свойств и изображений из Prestashop v.1.4.7. в OpenCart 1.5.2.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
На сайте есть калькулятор страхования, который не работает. Написан с использованием java , вроде все на месте но не считает итоговую сумму. Требуется исправить его и потом на его базе сделать еще несколько. Указывайте стоимость за починку имеющегося. Стоимость создания других калькуляторов на его базе будет обсуждаться отдельно.
Спасибо
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно подправить код модуля hide для vBulletin 4.1.11, модуль работает, но замечены багиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
День добрый. нужны консультации + доработка сайта на вордпересс - оптимизация кода и т.д. в общем нужен специалистВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Уважаемые коллеги. Необходимо разобраться с кодировкой приходящих писем с формы обратной связи. Сайт вот http://28.sidoruk2000.colocall.com/. Форма справа. Жду предложений.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Есть слайдер, работает с jquery 1.4.2 + easing Под 1.7.2 уже отказывается работать Нужно переработать под 1.7.2Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт на World press.Требуется разместить три скрипта. Скрипт социальных закладок, на погоду, и на курс-валют.Смотри Тз. Ссылку на сайт вышлю. Пишите стоимость и сроки!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго. необходимо доработать сайт http://www.topakter.ru/ на Joomla, список ниже: В шапке имеем Кандидатов в базе: 5752 Обработано голосов: 65475 [+23] Комментариев: 57686 [+7] Фотографий: 321 Это все должно считаться автоматически беря данные с компонентов. ----------------- Справа мы имеем: Отечественные актеры Отечественные актрисы Зарубежные актеры Зарубежные актрисы Дети Это все должно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется доработать Интернет-магазина на MODx Evolution. Сделано на сегодня более 80% работы, осталось завершить несколько задач. Среди задач: 1. Реализация рассылки пользователям. 2. Доработка личного кабинета (сам компонент разрабатывать не надо, куплен модуль для Shopkeeper, надо интегрировать). Развернутую концепцию ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо поставить и настроить форум на Вордпрессе. Пока не решил какой именно (не обязательно плагин WP), предложите оптимальный по вашему мнению. А также сроки и цену.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется написать плагин к FireFox, который будет виден пользователю как кнопка, при нажатии которой будут удаляться все куки полученные с одного определенного сайта и его поддоменов. Сайт постоянен, форму ввода наименования сайта делать не надо. Желательно, чтобы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад