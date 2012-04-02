Защита сайта на wordpress

Уважаемые коллеги. Необходимо разобраться с кодировкой приходящих писем с формы обратной связи. Сайт вот http://28.sidoruk2000.colocall.com/. Форма справа. Жду предложений.
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