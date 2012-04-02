Разместить скрипты на web-сайт

http://easycaptures.com/fs/uploaded/489/9808802409.jpg Глюк в редактировании картинок http://easycaptures.com/fs/uploaded/489/0350479705.jpg Вот такая ошибка У меня не открывался сайт в начале, но я закинул файлик в корень php.ini с такими параметрами memory_limit = 64M; Потом не открывалась админка, я закинул тот же ...