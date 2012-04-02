Реализация интернет-магазина на MODx (доработки)

$100
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Требуется доработать Интернет-магазина на MODx Evolution. Сделано на сегодня более 80% работы, осталось завершить несколько задач.

Среди задач:

1. Реализация рассылки пользователям.

2. Доработка личного кабинета (сам компонент разрабатывать не надо, куплен модуль для Shopkeeper, надо интегрировать).

Развернутую концепцию ТЗ - по запросу на почту или в скайп. Над проектом работают уже два программиста, поэтому в курс дела введут очень быстро.

Срок выполнения работ — уложиться до 6 апреля, общий бюджет — до 100 у.е. Срыв сроков неприемлим и наказуем штрафом.

Контакты для связи: Денис, morepisem[at]rambler.ru, +38–097–400–62–13 , скайп delovoy_deniskin

MODX
12 лет назад
Genesisweb
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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