Создание фото перехода в виртуальном 3D туре

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

- Ищем исполнителя который сможет создать фото переходы из одного помещения в другое, как в этом примере – tour.snej.com/ или подобие

- Виртуальный тур (в kprano) и фотографии предоставим

12 лет назад
qwetio
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад