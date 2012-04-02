Php: поиск фрагмента ссылки на страницах vk

Нужно написать класс на php для проверки наличия на стене пользователя вконтакте фрагмента ссылки.

На входе получаем либо корректную ссылку от пользователя, либо не полную:

1)http://vk.com/id33333

2)http://vk.com/vasya

3)vasya

4)id33333

5)33333

Нужно обработать ошибки и привести ссылку к одному виду - (1) или (2)

Так же на входе передается корректный фрагмент ссылки для поиска.

Результаты поиска:

ссылка найдена - ОК

не найдена - не ок

Страница доступна только авторизованным пользователям. - не ок (опция "Кому в интернете видна моя страница")

страница не найдена - не ок