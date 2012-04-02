Php: поиск фрагмента ссылки на страницах vk

Веб-программированиеЗавершен2 заявки100 просмотров
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Нужно написать класс на php для проверки наличия на стене пользователя вконтакте фрагмента ссылки.

На входе получаем либо корректную ссылку от пользователя, либо не полную:

1)http://vk.com/id33333

2)http://vk.com/vasya

3)vasya

4)id33333

5)33333

Нужно обработать ошибки и привести ссылку к одному виду - (1) или (2)

Так же на входе передается корректный фрагмент ссылки для поиска.

Результаты поиска:

ссылка найдена - ОК

не найдена - не ок

Страница доступна только авторизованным пользователям. - не ок (опция "Кому в интернете видна моя страница")

страница не найдена - не ок

PHP
12 лет назад
bm00n
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
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