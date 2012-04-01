Минимизировать использование скриптов.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки126 просмотров
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Есть простой html сайт, в нем используются скрипты (как для простого сайта количество скриптов - 7)

нужно оптимизировать их использование, возможно так же их работу.

12 лет назад
glam0ur
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад