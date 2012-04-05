Сверстать выпадающие меню

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок123 просмотра
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Нужно сверстать выпадающие меню, которое появляется рядом с любой картинкой по событию onclick

12 лет назад
sergey86
Сергей 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$140
1 день
Отличная, быстрая, профессиональная работа!
Николай оказался приятным заказчиком, задача была поставлена чётко, никаких проблем не возникало.
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