Требуется оптимизация скрипов сайтов на Drupal 7

Нужно сделать программную часть сайта, на подобии omg5.ru Дизайна не нужно, нужен только сам скрипт загрузки сайтов. Пишите цену за которую сделаете.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оптимизация скрипов сайтов Drupal 7.
Нужно уменьшить использование памяти скриптами сайта(ов).
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Приблизительная стоимость
Телефон для связи.
Благодарю всех ответивших по теме.
Рассчитываю на постоянное долгое сотрудничество.
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