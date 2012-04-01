Требуется оптимизация скрипов сайтов на Drupal 7

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки98 просмотров
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Требуется оптимизация скрипов сайтов Drupal 7.

Нужно уменьшить использование памяти скриптами сайта(ов).

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Drupal
12 лет назад
ABC-Top
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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