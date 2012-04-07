Доработать сайт на CMS JOOMLA

Сайт sputnikovoe-tv.info... движок joomla... все задание расписано по пунктам...

УКАЗЫВАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОКИ И ЦЕНЫ!!! спасибо...

1. Верхнее меню, когда нажимаешь на фотоальбом, заказать, контакты выделяется черным... нужно такое же выделение сделать и для страниц главная, комплекты...

2. подвинуть верхнее меню на 5 пикселей влево...

3. Решить проблему тега h1 на странице статьи... собираюсь продвигать на сайте определенные материал... разумеется для продвижения нужно в тег h1 вставлять ключевые слова... а там на всех страницах в теге h1 слово статьи... нужно что то с этим сделать, тег h1 нужен обязательно...

4. выровнить нижнее меню. новости, статьи, ниформация, услуги - должны быть ровно посередине относительно страницы... расположение кнопки liveinternet должно регулироваться стилем в файле css...

5. На странице статьи убрать слово статьи (

Статьи).

6. На страницах статьи, новости назначить отступы как на странице информация, услуги... а именно

7. имеется компонент sh404SEF - заголовки и мета данные... с помощью него нужно назначить текст title для каждой страницы... разумеется на каждую страницу текст предоставлю...