Распечатка с сайта (на WP): проставление даты

собираем отсюда http://www.nakolesah.ru/tires/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/motoshiny/podbor/pomoto.aspx http://www.nakolesah.ru/specialnye_shiny/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/gruzovie_shiny/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/akkumulyatory/podbor/poavto.aspx кладем в xml структура xml - как прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть задачи:
Есть файл в приложении - купон на скидку (примерный вариант), у которого есть поле "Действителен до..."
Необходимо сделать так, чтобы при нажатии на кнопку "Распечатать" автоматически бы ставилась дата +7 дней от текущей.
Либо, если это проще сделать, ставить просто текущую дату.
Сайт работает на Wordpress.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование13 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем человека который написал бы модуль для DLE атоматической игры миксов,кланваров counter strike 1.6 по аналогу overpro.ru.Примерное тз прикрепил Всего конечно сразу не учтёшь,но всё же. От вас портфолио,отзывы,цена и сроки. От нас оплата любым способом, ...Закрыт12 лет назад
Нужно немного изменить ссылки в Bullet Energy 1.2: 1. site.ru/forum/category/4-igry/ => site.ru/igry/ 2. site.ru/forum/category/5-dlya-telefona/ => site.ru/igry/dlya-telefona/ 3. site.ru/forum/showtopic/6-minecraft/ => site.ru/forum/igry/dlya-telefona/6.html 4. site.ru/forum/showtopic/6-minecraft/page-2/ => site.ru/forum/igry/dlya-telefona/page,1,2,6.html Сколько стоит и кто сделает?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $150
Добрый день! Требования к парсеру. 1. Парсер собирает все товары с сайта донора по категориям, которые указываются мной в панели управления парсером. 2. Парсер должен уметь добавлять новые категории товаров, которые могут появиться на сайте ...Завершен12 лет назад
Есть сайт, у него есть дневная и ночная версии, в поиск падают лишние страницы. 5 видов одинаковых страниц из-за этого. Такого вида страницы попадают в индекс: http://www.site.ru/page — ЭТА ОК, НУЖНА http://www.site.ru/page?theme=basic — НЕ НУЖНА http://www.site.ru/page?theme=basicnight — НЕ ...Закрыт12 лет назад
- $250
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Скажите кто нибудь сможет сделать скрипт и функционал платного архива, как на файловыйх партнерках? За ценой не постаю. Есть сетка сайтов и хочу организовать работа на себя без посредников. P.S.Если не хотите ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать скрипт интернет магазина. Очень простой, с минимальными возможностями. Функционал как и везде: есть товар — есть корзина, есть способы их взаимодействия с собой и оплата. Внешний вид очень простенький Я его буду размещать на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всплывающий скрипт, перезвоните мне(обратный звонок) при нажатие на ссылку(может быть в любом месте страницы) Клиент оставляет свои координаты, нам приходит уведомление на почту. Простое, не грузящее сайт. Цена? P.S. Смотрю многие впаривают бесплатно распространяемый скрипт от http://dedushka.org/ Такие как например ...Завершен12 лет назад
- $250
Есть группа "Администраторов магазина" Есть группа "Контентменеджеров" Администраторы магазина: загружают список товаров указывают условия заполнения указывают цену за 1 товар оплачивают список появляется на бирже контента после подтверждений заполненных товаров возможность скачивать файлы фотографий и заполненных описаний в CSV на первых местах самые ...Закрыт12 лет назад
- $250
Есть готовый скрипт конкурса красоты (регистрация, голосование, возможность смс оплаты, загрузка фотографий, анкета и так далее). Ищу специалиста, готового доработать скрипт конкурса по пожеланиям (есть пример в действии).Закрыт12 лет назад