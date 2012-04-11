Распечатка с сайта (на WP): проставление даты

Суть задачи:

Есть файл в приложении - купон на скидку (примерный вариант), у которого есть поле "Действителен до..."

Необходимо сделать так, чтобы при нажатии на кнопку "Распечатать" автоматически бы ставилась дата +7 дней от текущей.

Либо, если это проще сделать, ставить просто текущую дату.

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