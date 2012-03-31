На Virt+Joomla - биржа контента для магазинов

Есть группа "Администраторов магазина"

Есть группа "Контентменеджеров"

Администраторы магазина:

загружают список товаров

указывают условия заполнения

указывают цену за 1 товар

оплачивают

список появляется на бирже контента

после подтверждений заполненных товаров возможность скачивать файлы фотографий и заполненных описаний в CSV

на первых местах самые дорогие заявки

на бирже указывается логин админа, название товара, условие заполнения и цена

Контент менеджер:

Может выбирать из списка товар и заполнять его.

После заполнения отправляет на подтверждение

В течении определенного срока администратор магазина должен подтвердить или отправить на исправление, или же отказать.

После подтверждения, указанная сума денег зачисляется контентменеджеру и удаляется с биржи.

Возможность редактирования уже заполненного не подтвержденного контента.

Отображения истории заполнения

Отображение статистики в реальном времени его заработка, и движения денег

Вывод в профиле пользователя правил участия

При достижения минимума выплаты – отображение ссылки на подачу заявки на выплату (с указание куда переводить и комментария к заявке)

Указание данных поданной заявки – ожидает проверки администратором или принята на выполнение администратором (кем именно и время принятия)

Супер Административная часть:

Настройка процента стоимости

Настройка количества дней подтверждения заказа

Настройка минимальной суммы для вывода средств и для ввода

Настройка (написание) правил участия в партнерке

Просмотр всех заявок на выплату.

и дальше...