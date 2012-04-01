Подправить сайт WP

Здравствуйте, Компонент JoomlaLMS позволяет управлять обучающими онлайн-курсами. Сайт на тестовом сервере здесь teachmade.debug.sommerce.com. Сайт поддерживает несколько языков Требуется сделать следующее 1) Сейчас Course List выводит все курсы, независимо от того, на каком языке вы смотрите сайт. Нужно сделать, ...
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надо исправить верстку на главной странице
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дописать плагин (прошлый программист куда то исчез)
сайт на вордпрессе
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