Мелкие исправления, работа с яндекс картами

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мелкие исправления, работа с яндекс картами. Сайт http://probannoe.ru/ движок самадел, уметь разбираться в чужом коде РНР, хорошее знание яндекс карт. работа срочная.

12 лет назад
spin
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Camicia_nera
Станислав 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Все сделано четко, отлично разбирается в чужом коде даже корявом и убогом, рекомендую.
Никаких проблем. Рекомендую.