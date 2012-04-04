Мелкие исправления, работа с яндекс картами

Требуется опытный программист, разбирающийся в оптимизации БД (структуры, индексах, настройках) и запрросов к ней. Задача - максимально снизить нагрузку, ускорить работу сайта и отдельных скриптов. Сайт на выделенном сервере, PHP5, MySQL 5.5. Посещаемость около 80 тысяч уников в ...