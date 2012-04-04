2 парсера для юмор. сайта

Веб-программированиеЗавершен9 заявок211 просмотров
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Небходимо сделать парсеры для сайта на wordpress.

Источники - 2 разных сайта, контент которых должен будет добавляться в 2 разные категории.

12 лет назад
olmaster
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
XSlaid
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Благодарю за отлично выполненную работу. Парсер работает идеально!
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