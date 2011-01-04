Адаптировать модуль для vBulletin 4.1.11

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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Адаптировать модуль скрытого текста для vBulletin 4.1.5 до актуальной версии vBulletin 4.1.11

Функции модуля работают, но появляется пара багов.

Площадку с vBulletin 4.1.11 предоставлю

12 лет назад
caxaa
Денис 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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