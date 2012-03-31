Создать сайт по продаже шин на базе magento

Задание - создать полноценный интернет-магазин по продаже дисков и шин, с возможностью подбора шин под выбранные диски, а также подбора дисков под указанную модель автомобиля, исходя из технических характеристик (болты, арки). Базы данных по всем маркам/моделям, а также их характеристикам, а также базы данных всех шин с параметрами имеются.

Cайты-аналоги для оценки количества работы:

http://www.tirerack.com/

http://bigwheels.net/

В этом проекте описана первая стадия разработки. Дальнейшие указания после подписания документа о неразглашении.

Бюджет не определен, и будет аргументированно оговариваться, исходя из данных исполнителя. Мы можем поучаствовать в разработке, если в этом будет необходимость, но времени у нас нет, потому уровень опыта в данном вопросе - ключевой фактор при выборе исполнителя.

Требования к кандидату:

1. Опыт работы с Magento.

2. Умение создавать модули, например, такие как создание интегратора платежной системы, или же селектор схожих товаров по заданным параметрам, отталкиваясь от нескольких групп свойств, а также понимание процесса импорта данных и создание структуры для такого импорта.

** Наличие релевантого портфолио обязательно**

*** Веб-студии под ключ - мы НЕ ваш клиент. ***

Оплату гарантируем.