Google Store Locator

Веб-программированиеЗавершен2 заявки208 просмотров
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Здравствуйте!

На сайт нужно добавить Google Store Locator по аналогии с http://www.lululemon.com/stores/.

Документация здесь: https://developers.google.com/maps/articles/phpsqlsearch?hl=ru-RU

Адреса будут добавляться клиентом в .xml файл и потом отображаются на карте.

Верстку предоставим.

Предлагайте ваши сроки и цены.

12 лет назад
oligma
86 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
bumburum
Соболев 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$80
2 дня
Ответственный и профессиональный. Работает качественно, знает свое дело, укладывается в заявленные сроки. В общем, подарок для работодателя! Очень рекомендую!
Отличный заказчик