Прикрутка сайта к Битрикс Малый бизнес

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо прикрутить сверстанный сайт к системе управления Битрикс Малый бизнес и перенести информацию со старого сайта.

Сначала нужно провести работы на тестовой версии, а затем перенести на домен.

12 лет назад
katerina_is-h
Екатерина 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад