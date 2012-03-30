Настройка MS SharePoint Server и Dynamics CRM

$2500
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Требуется специалист на проект создания корпоративной информационной системы (желательно Москва или Московская область). Срочно, сроки сжатые, оплата высокая, обсуждается.

Создание корпоративной системы взаимоотношений с клиентами на Microsoft Dynamics CRM 2011:

• Создание единой базы данных клиентов и историй взаимоотношений с ними;

• Управление возможными сделками;

• Создание согласование и хранение коммерческих предложений

• Управление и автоматизация процесса продаж, повышающая его эффективность;

• Управление заказами;

• Аналитическая обработка информации, создание отчетов.

• интеграция с Microsoft SharePoint;

• настройка блока Сервисное обслуживание.

• разработка и расширение функционала.

• разработка отчетности.

Создание Базы документов на Microsoft SharePoint Server 2010:

• Создание электронного архива

• Хранение сканов документов

• Хранение версий документов

• Настройка уровня доступа сотрудников к системе

• Поддержка коллективной работы пользователей с документами

• Расширение средства поиска по документам, в том числе с использованием полнотекстового поиска с учетом морфологии;

• Возможность занесения в базу знаний электронных документов любых форматов (doc, ppt, xls, jpg, pdf, avi, wav, tif).

• интеграция с Microsoft Dynamics CRM;

• Настройка по корпоративному порталу;

• Интеграция с Active Directory;

• Доработка дизайна информационного портала;

• настройка типов документов;

• настройка бизнес-процессов.

12 лет назад
softis
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад