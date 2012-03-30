Разработать аналог сайта

Необходимо поставить модуль мета-тегов на Друпал. Он стоит но выскакивает на каждой страничке сайта ошибка.
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Требуется разработать сайт аналогичный этому roomservice.ru с таким же функционалом и повесить на него наш дизайн. Какова стоимость и сроки?
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