Разработать аналог сайта

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок163 просмотра
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Требуется разработать сайт аналогичный этому roomservice.ru с таким же функционалом и повесить на него наш дизайн. Какова стоимость и сроки?

12 лет назад
seo_ru
Олег 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад