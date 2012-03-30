Довести магазин на webasyst "до ума"

Написание скрипта. Его задачи и функции: на сайте http://sergey-mavrodi.com/op/view_485.html есть возможность регистрации по инвайту Это обычная форма, данные передаются по https вот собственно и сама форма https://lk.sergey-mavrodi.com/forms/invite_referal_register.php/ Нужно чтобы форма была у меня на сайте, обрабатывались ответы сервера у ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
магазин - BazarPodarkov.ru
что надо сделать технически:
исправить косяки верстки: вертикальное меню, корректная работа под браузерами айпадов (сафари), сделать все стили читаемыми (цвета a:hover и т.п.)
парзер:
сайт поставщика - ruspodarky.ru (надо зарегистрироваться чтобы видеть цены)
надо написать парсер товаров оттуда, работающий по cron-ну, проверяющий есть ли товары на складе (которые присутвуют в магазине), добавляющий новые товары с сайта в магазин (ставит цену по определенной формуле если (цена > N цена
прикрутить оплату по webmoney, яду
Рассмотрю вариант переделки дизайна (но - под вебасист)
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